Режим самоизоляции в Саратове: пассажиропоток в горэлектротранспорте упал на 70%
За время ограничительных мер в Саратовской области значительно сократились объемы грузовых и пассажирских перевозок.
Зампред правительства области Роман Бусаргин на заседании правительства рассказал, что, например, перевозки автотранспортом упали на 45%, железнодорожным — на 16,7%, воздушным — на 90%.
Среди городского общественного транспорта основной удар на себя принял МУПП «Саратовгорэлектротранс». Там снижение пассажиропотока произошло на 70%.
По словам Романа Бусаргина, такое положение приведет к сокращению выручки, а следовательно — к невыплате зарплаты, невозможности приобретения ГСМ, а также просрочке оплаты по лизинговым платежам.
В адрес председателя правительства России Михаила Мишустина направлено обращение о мерах по поддержке транспортной отрасли. В частности, это отсрочка лизинговых платежей по аналогии к «кредитными каникулами». Кроме того, предложено поддержать предприятия горэлектротранспорта в части кредитования на выплату зарплаты, снижения страховых взносов, отсрочки налогов и моратория на блокировку счетов.,
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ИСТОЧНИК KP.RU