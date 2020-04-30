Коронавирус в Саратове: граждане не перестали покупать квартиры

30 Апр 2020 2020-04-30T12:31:25+03:00

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Рынок недвижимости Саратовской области адаптировался к условиям ограничительных мер в связи с ситуацией по коронавирусу.

Как сообщил на заседании 30 апреля зампред правительства Роман Бусаргин, нет предпосылок для резкого снижения спроса на квартиры.

Тем не менее он отметил, что на рынке первичного жилья спрос упал примерно на 15% за последний месяц

- Но мы это прогнозировали, — заявил зампред.

В качестве меры поддержки он назвал программу льготного кредитования, которая позволяет получить ипотеку по ставке 6,5%.

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ИСТОЧНИК KP.RU