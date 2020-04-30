2020-04-30T10:12:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовскую область приехали 507 человек из Москвы, контактировавшие с зараженными коронавирусом

Приезжие из столицы привезли в регион 10% случаев заражения
Екатерина Семенова
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Приезжие из Москвы привезли в Саратовскую область 10% всех случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на заседании правительства заявила глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Еще 18 заболевших прибыли из неблагополучных по вирусу стран. Все эти очаги были оперативно локализованы

Ольга Кожанова отметила также, что с 25 марта в область приехали 507 человек из Москвы и Московской области, которые имели контакты с зараженными гражданами. Все они были отработаны с Минздравом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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