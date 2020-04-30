Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 30 апреля 2020 года: 46 новых случаев
Сегодня, 30 апреля, в Саратовской области увеличилось количество зараженных коронавирусом. Об этом на заседании правительства региона сообщила глава Роспотребнадзора области Ольга Кожанова.
- За сутки 46 новых случаев. Всего — 438, — рассказала Кожанова.
Вновь выявленные случаи зарегистрированы на следующих территориях:
Саратов — 7,
Советский район — 6,
Краснокутский — 4,
Ровенский — 4,
Ершовский — 3,
Балашовский — 3,
Краснопартизанский — 3,
Балтайский — 2,
Ртищевский — 2,
Новоузенский — 2,
Питерский — 2,
Петровский — 2,
Энгельсский — 1,
Аткарский — 1,
Вольский — 1,
Хвалынский — 1,
Аркадакский — 1,
Красноармейский — 1.
Теперь показатель заболеваемости составляет 11,7 на 100 тыс. населения.
На сегодня коронавирус распространился в 36 районах Саратовской области. В Саратове всего 111 случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU