Количество зараженных коронавирусом в Саратове на 30 апреля 2020 года: 46 новых случаев

30 Апр 2020 2020-04-30T09:23:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 апреля, в Саратовской области увеличилось количество зараженных коронавирусом. Об этом на заседании правительства региона сообщила глава Роспотребнадзора области Ольга Кожанова.

- За сутки 46 новых случаев. Всего — 438, — рассказала Кожанова.

Вновь выявленные случаи зарегистрированы на следующих территориях:

Саратов — 7,

Советский район — 6,

Краснокутский — 4,

Ровенский — 4,

Ершовский — 3,

Балашовский — 3,

Краснопартизанский — 3,

Балтайский — 2,

Ртищевский — 2,

Новоузенский — 2,

Питерский — 2,

Петровский — 2,

Энгельсский — 1,

Аткарский — 1,

Вольский — 1,

Хвалынский — 1,

Аркадакский — 1,

Красноармейский — 1.

Теперь показатель заболеваемости составляет 11,7 на 100 тыс. населения.

На сегодня коронавирус распространился в 36 районах Саратовской области. В Саратове всего 111 случаев заболевания.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU