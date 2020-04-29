2020-04-29T19:28:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Окончание учебного года в Саратове: зампред Ирина Седова озвучила даты окончания учебы

Екатерина Семенова
Поделиться:
Ирина СедоваИрина Седова
Изменить размер текста:

Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова сообщила на заседании оперативного штаба 29 апреля о сроках окончания учебного года.

По ее словам, 6, 7, 8 мая продолжится дистанционное обучение школьников.

Главам районов сегодня рекомендовано завершить учебный год:

15 мая — у школьников начальных классов (1–4 классы)

Школьники средних классов закончат учиться в этом году 22 мая.

Старшие классы завершат учебу 29 мая (9–11 классы).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Стрелюхин о выплатах безработным: Люди не должны остаться без средств к существованию
В Саратове мужчина с фонариком ограбил автомобиль
На майские праздники полиция будет ежедневно проверять турбазы
В Заводском районе «Нива» сбила подростка с велосипедом
Обнародован проект новой инфекционной больницы в Саратове
Кому разрешили работать в Саратове в период самоизоляции: выходят на работу мастера по ремонту компьютеров, изготовители ключей
Окончание учебного года в Саратове: зампред Ирина Седова озвучила даты окончания учебы
Коронавирус в Саратове, последние новости 29 апреля 2020: в Саратовской области вводится масочный режим
Радаев обвинил районные власти в отсутствии контроля за приезжими с коронавирусом
В двух селах Саратовской области отменен карантин по бешенству
Дети из Саратова во второй раз выиграли международный конкурс рисунка
В Саратове сбор платежей за тепло и горячую воду за время самоизоляции упал на 35%
Депутат привезла наборы для творчества детям, находящимся на самоизоляции
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
В Кировском районе Саратова перевернулся ВАЗ
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика 29 апреля 2020
Названы улицы Саратова, которые перекопают в этом году
В Саратове случилось ДТП без водителей