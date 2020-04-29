Окончание учебного года в Саратове: зампред Ирина Седова озвучила даты окончания учебы
Ирина Седова
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Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова сообщила на заседании оперативного штаба 29 апреля о сроках окончания учебного года.
По ее словам, 6, 7, 8 мая продолжится дистанционное обучение школьников.
Главам районов сегодня рекомендовано завершить учебный год:
15 мая — у школьников начальных классов (1–4 классы)
Школьники средних классов закончат учиться в этом году 22 мая.
Старшие классы завершат учебу 29 мая (9–11 классы).
ИСТОЧНИК KP.RU