2020-04-29T12:45:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Москвичи собираются приехать в Саратов на майские праздники

Вопросы о такой возможности задавали сотрудникам колл-центра саратовской администрации
Ольга Симонова
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Колл-центр администрации Саратова во время режима самоизоляции в период распространения коронавируса продолжает получать звонки и сообщения.

- Вчера, 28 апреля, сотрудники приняли 110 обращений. В основном интересовались возможностью приехать в Саратов из Москвы и уехать обратно, порядком оформления пропусков, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Также пенсионеры хотели узнать, смогут ли они 30 апреля получить обещанные выплаты.

Напомним, колл-центр работает с 08:00 до 20:00. Обратиться можно по телефонам 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08, а также в Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.

За психологической помощью можно круглосуточно обратиться по телефону доверия 8-800-2000-122.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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