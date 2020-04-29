2020-04-29T12:16:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Саратове на 29 апреля: 2,1 балла

Столько же в Липецке и Тюмени
Дарья Вострикова
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В Саратове индекс самоизоляции на 12:10 29 апреля — 2,1 балла.

Этот показатель составляет Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифра, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов находится на одном уровне с Тюменью, Липецком. В лидерах списка Махачкала (3,3).

По списку городов-миллионников первое место занимает Москва (3,0), следом идет Санкт-Петербург (2,4), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Пермь (везде индекс 2,2).

Карта распространения вируса в Саратовской области 29 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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