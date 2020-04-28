В Саратовской области 25 населенных пунктов закрыты на карантин по бешенству
В Саратовской области с начала года выявлено 45 зараженных бешенством животных, 25 населенных пунктов закрыто на карантин.
Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», в области зарегистрировано два инфицированных африканской чумой свиней объекта. В Самойловском районе уже карантин отменили. А второй 13 апреля выявлен в селе Узморье Энгельсского района.
Специалисты предполагают, что заболевания пришло из сопредельных областей, где ситуация неблагополучна.
Ветеринары продолжают работу, эта сфера относится к услугам первой необходимости в соответствии с постановлением правительства региона. Перед выездами они проходят инструктаж, получают одноразовые предметы для работы, используют средства индивидуальной защиты. Мобильные наборы комплектуются средствами для дезинфекции. Плановые процедуры проходят в сложных условиях ситуации по коронавирусной инфекции, но сроки проведения противоэпизоотических мероприятий не нарушены.
Ветеринарный контроль на продовольственных рынках, на пищевых перерабатывающих предприятиях продолжается, также оказывается экстренная помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU