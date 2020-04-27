В Саратове полиция наказала «шашлычников» на день рождения

27 Апр 2020 2020-04-27T15:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области полковник полиции Алексей Зелепукин сегодня на брифинге в Минздраве рассказал, как ведется работа с нарушителями режима самоизоляции.

По данным на 26 апреля, в области привлечено к ответственности 1 548 человек. За минувшие сутки было составлено 118 протоколов. По словам Алексея Зелепукина, сейчас суды в основном выносят предупреждения.

Также он рассказал о проверках на воде. С сегодняшнего дня навигация открыта для всех, в том числе малых судов. За выходные было выявлено шесть фактов нарушения режима самоизоляции. При этом тех граждан, которые просто отдыхали на островах в кругу семьи, не привлекали к ответственности. Протоколы составлены на тех, кто открыто заявлял, что не собирается соблюдать запреты, а также распивал алкоголь.

Кроме того, Алексей Зелепукин отметил, что принимаются меры, если в соцсетях есть сообщения о нарушителях режима. Так, например, во Фрунзенском районе выявлены «шашлычники», которые отмечали день рождения. Алексей Зелепукин призвал бдительных граждан сообщать о подобных фактах по телефону доверия.

- Будем рады, если нам сообщат, и примем меры, — заявил он.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU