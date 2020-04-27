ГУ МВД по Саратовской области: В парикмахерские могут ходить только те, у кого есть пропуск

27 Апр 2020 2020-04-27T13:49:24+03:00

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Если вы идете в парикмахерскую, а вас останавливают для проверки полицейские, то вы должны предъявить пропуск и переписку с парикмахером, если вы ее вели. То же самое касается посещений салонов оптики, банков и т. д., тех организаций, которым разрешена работа в период самоизоляции.

Об этом заявил начальник управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России Алексей Зелепукин на брифинге 27 апреля.

- Необходимо предъявить переписку, если вы ее вели, и иметь пропуск. Если открыли парикмахерские, это не говорит, что все граждане должны идти туда за оказанием услуг. Это распространяется на тех граждан, которые имеют пропуск на посещение, на нахождение на улице и в общественных местах. А уже вся категория граждан пойдет в парикмахерские тогда, когда официально будет снят запрет с Саратовской области. А то сейчас каждый гражданин пойдет в парикмахерскую, магазин, за хлебом! И мы зафиксируем значительное увеличение на улицах и в общественных местах, что приведет к заражению наших граждан, — заявил Алексей Зелепукин.

ИСТОЧНИК KP.RU