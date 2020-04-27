Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля 2020 года: еще 22 случая

27 Апр 2020 2020-04-27T09:49:05+03:00

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В Саратове утром 27 апреля стало известно о еще 22 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число лабораторно подтвержденных диагнозов составило 327.

Случаи распределились следующим образом:

- Саратов — 3 человека,

- Ершовский район — 5 человек,

- Балаковский район — 4 человека,

- Пугачевский район — 3 человека,

- Балашовский район — 2 человека,

- Аткарский район — 1 человек,

- Дергачевский район — 1 человек,

- Марксовский район — 1 человек,

- Саратовский район — 1 человек,

- Татищевский район — 1 человек.

Девять случаев выявлено при обследовании контактных лиц без симптомов. Десять — у больных с пневмонией. Двое граждан прибыли из Москвы. Одного удалось установить при обследовании людей из группы риска старше 65 лет.

По возрасту распределение произошло следующим образом:

- 18-29 лет — 4 человека,

- 30-39 лет — 5 человек,

- 40-49 лет — 6 человека,

- 50-59 лет — 3 человека,

- старше 65 лет — 4 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU