Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля 2020 года: еще 22 случая
В Саратове утром 27 апреля стало известно о еще 22 случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее число лабораторно подтвержденных диагнозов составило 327.
Случаи распределились следующим образом:
- Саратов — 3 человека,
- Ершовский район — 5 человек,
- Балаковский район — 4 человека,
- Пугачевский район — 3 человека,
- Балашовский район — 2 человека,
- Аткарский район — 1 человек,
- Дергачевский район — 1 человек,
- Марксовский район — 1 человек,
- Саратовский район — 1 человек,
- Татищевский район — 1 человек.
Девять случаев выявлено при обследовании контактных лиц без симптомов. Десять — у больных с пневмонией. Двое граждан прибыли из Москвы. Одного удалось установить при обследовании людей из группы риска старше 65 лет.
По возрасту распределение произошло следующим образом:
- 18-29 лет — 4 человека,
- 30-39 лет — 5 человек,
- 40-49 лет — 6 человека,
- 50-59 лет — 3 человека,
- старше 65 лет — 4 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU