Регионы ПФО активно участвуют в песенном марафоне «Наш День Победы»

26 Апр 2020 2020-04-26T16:40:07+03:00

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В Приволжском федеральном округе стартовал песенный марафон «Наш День Победы».

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы — аппарат полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова — эта патриотическая акция призвана объединить жителей Поволжья в преддверии великого праздника.

Суть ее в том, что вокалисты и хоры регионов ПФО вместе исполнят песню «День Победы» на своих родных языках.

25 апреля первыми участниками песенного марафона стали жители Республики Мордовия. Сегодня, 26 апреля, эстафету приняли жители Республики Марий Эл. «День Победы» исполнили ведущие солисты Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, а также Марийской государственной хоровой капеллы имени А.И. Искандарова в сопровождении оркестра народных инструментов «Марий кундем». При этом видеоряд демонстрирует самые известные и значимые объекты Йошкар-Олы: Вечный огонь в Парке культуры и отдыха, монумент Неизвестному солдату на бульваре Чайвана, площадь Ленина, аллее славы Героям войны и труженикам тыла, набережная реки Кокшаги, площадка перед Благовещенской башней.

Республика Марий Эл передала эстафету Республике Удмуртия.

Саратовская область присоединится к марафону 3 мая. У нас «день Победы» споет первый исполнитель знаменитой песни, народный артист СССР Леонид Сметанников в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской государственной филармонии им. А. Шнитке под руководством Людмилы Лицовой. Видеоролик записан на Соколовой горе в Парке Победы еще до введения режима самоизоляции.

После этого Саратов передаст эстафету Ульяновской области.

А 9 мая «День Победы» прозвучит в исполнении всех коллективов-участников марафона.

Найти видео всех участников марафона можно в соцсетях по хештегам: #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

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ИСТОЧНИК KP.RU