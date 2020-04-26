2020-04-26T11:56:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус захватил еще один район Саратовской области

Обновлена карта заражения региона
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Распространение коронавируса в Саратовской областиРаспространение коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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Обновлена карта распространения коронавируса по территории Саратовской области.

По данным оперативного штаба, сегодня, 26 апреля, вирус захватил еще один район — Аркадакский. Там зарегистрирован один заболевший.

Таким образом, заражение охватило 31 район, всего восемь остаются «чистыми» от коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро сегодня, в регионе зарегистрировано 305 случаев заражение. Большая часть из них, 45%, приходится на Саратов (88 человек) и Ершов (55 человек). Около 30% случаев — это Балашовский, Аткарский, Татищевский, Энгельсский, Балтайский, Балаковский и Перелюбский районы.

За сегодня из новых 40 случаев 22 — это контактные граждане, у которых коронавирус выявлен в результате эпидемиологического расследования. При этом они не имеют симптомов. У 12 человек ранее был поставлен диагноз внебольничная пневмония. Четверо приехали из Москвы. Один случай — это гражданин с признаками простуды и еще один выявлен при обследовании группы риска — старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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