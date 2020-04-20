2020-04-20T11:54:43+03:00
Общество

Жители многоэтажки в Энгельсе пожаловались в прокуратуру на УК из-за текущей крыши

Ремонт был сделан, но некачественно
Екатерина Семенова
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Крыша дома продолжает течь даже после ремонтаКрыша дома продолжает течь даже после ремонта
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В Энгельсе Саратовской области жители дома №24 по проспекту Строителей пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль».

Причиной обращения стал некачественный ремонт кровли дома.

Жильцы дома обратились в ГЖИ, прокуратуру и Роспотребнадзор

Жильцы дома обратились в ГЖИ, прокуратуру и Роспотребнадзор

- Больше года в нашем доме течет крыша: вода течет по стенам моей квартиры. Из-за этого потолок и стены в мокрых разводах, грибке. В квартире вода стекает по обоям с потолка до пола, капает с пластиковых окон. Более того, при сильных осадках вода начинает течь возле люстры в комнате, что создает угрозу жизни и здоровью, как моей, так и членов моей семьи, так как люстра находится под напряжением. Кого-то может ударить электрическим током или может произойти короткое замыкание. В 2019 году управляющей компанией ООО «Управление домами» был произведен сбор денежных средств на ремонт крыши с жильцов дома. Но ремонт в надлежащем качестве до сих пор не выполнен. Крыша как текла, так и течет. Сотрудники компании, отписываются, что ремонт произведен в 2019 году, и то что они произвели некачественный ремонт кровли крыши исправлять не собираются. А будут исправлять только когда заново соберут денежные средства с жильцов дома, — рассказал житель Вячеслав Захаров.

УК заявила, что для нового ремонта придется еще раз собирать деньги

УК заявила, что для нового ремонта придется еще раз собирать деньги

По данному факту было направлены обращения в прокуратуру области, а также в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

В ГЖИ подтвердили «КП-Саратов», что обращение поступило 15 апреля. Однако оно было составлено неправильно, поэтому заявителю придется его перенаправить. В любом случае инспекторы не смогли бы провести проверку до окончания ограничительных мер из-за коронавируса. Кроме того, сейчас уточняется, действительно ли данная компания обслуживает этот дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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