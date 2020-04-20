Жители многоэтажки в Энгельсе пожаловались в прокуратуру на УК из-за текущей крыши

20 Апр 2020 2020-04-20T11:54:43+03:00

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В Энгельсе Саратовской области жители дома №24 по проспекту Строителей пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль».

Причиной обращения стал некачественный ремонт кровли дома.

Жильцы дома обратились в ГЖИ, прокуратуру и Роспотребнадзор

- Больше года в нашем доме течет крыша: вода течет по стенам моей квартиры. Из-за этого потолок и стены в мокрых разводах, грибке. В квартире вода стекает по обоям с потолка до пола, капает с пластиковых окон. Более того, при сильных осадках вода начинает течь возле люстры в комнате, что создает угрозу жизни и здоровью, как моей, так и членов моей семьи, так как люстра находится под напряжением. Кого-то может ударить электрическим током или может произойти короткое замыкание. В 2019 году управляющей компанией ООО «Управление домами» был произведен сбор денежных средств на ремонт крыши с жильцов дома. Но ремонт в надлежащем качестве до сих пор не выполнен. Крыша как текла, так и течет. Сотрудники компании, отписываются, что ремонт произведен в 2019 году, и то что они произвели некачественный ремонт кровли крыши исправлять не собираются. А будут исправлять только когда заново соберут денежные средства с жильцов дома, — рассказал житель Вячеслав Захаров.

УК заявила, что для нового ремонта придется еще раз собирать деньги

По данному факту было направлены обращения в прокуратуру области, а также в Госжилинспекцию и Роспотребнадзор.

В ГЖИ подтвердили «КП-Саратов», что обращение поступило 15 апреля. Однако оно было составлено неправильно, поэтому заявителю придется его перенаправить. В любом случае инспекторы не смогли бы провести проверку до окончания ограничительных мер из-за коронавируса. Кроме того, сейчас уточняется, действительно ли данная компания обслуживает этот дом.

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ИСТОЧНИК KP.RU