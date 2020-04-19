В Саратове студент из Китая ночует в палатке у консерватории

19 Апр 2020 2020-04-19T15:17:00+03:00

Иностранец объяснил, зачем ему это нужно

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Вчера, 18 марта, саратовец Александр Мищенко опубликовал в своем профиле соцсети Facebook cнимки необычного жилища у входа в общежитие консерватории имени Собинова на улице Радищева в городе.

- Студента китайца выгнали из общаги и он, недолго думая, поставил палатку и решил в ней жить не бросая учебу. Китай рулит! — уточнил он.

Мужчина успел пообщаться с иностранцем и тот ответил, что такие действия — вовсе не протест. Это путь преодолевания препятствия.

В комментариях местные жители отметили, что оставить студента ночевать на улице это «не по-христиански», им стыдно за Саратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU