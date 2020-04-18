Задержание прихожан на Пасху в Энгельсе: Епископ Пахомий предложил показывать полиции распечатку из Конституции

18 Апр 2020 2020-04-18T19:35:21+03:00

Во время посещения храмов он попросил иметь при себе маски и дезинфицирующие средства

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Епископ Покровский и Николаевский Пахомий призвал саратовцев идти в храмы на Пасху, несмотря на режим самоизоляции и закрытие церквей до 30 апреля в связи с недопущением распространения коронавируса. Свой пост священнослужитель опубликовал на странице «ВКонтакте».

- Сегодня в Энгельсском районе некоторые прихожане наших храмов столкнулись с искушением. И до, и после Литургии в Великий Четверг — столь значимой для каждого верующего человека — их останавливали полицейские, старались не пустить в храм, а кого-то даже задержали или составили протокол, — описал ситуацию епископ.

Он также напомнил, что несмотря на сложность эпидемиологической обстановки, право верующих на свободу вероисповедания закреплено в Конституции — 28 статьей. Священнослужитель приводит в пример и Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». Местные власти своими актами ограничивать права граждан не могут, считате Пахомий.

Епископ ПахомийФото: Александр Уриевский

- Если вы решили остаться дома и не посещать богослужения из-за опасений о здоровье, это ваше право. Господь не осудит вас. Но если вы считаете для себя необходимым быть в храме в эти святые дни, сделайте распечатку этих текстов нормативных актов и знакомьте с ними наших доблестных стражей правопорядка, в обязанность которых входит и охрана наших конституционных прав. Разговор ведите около храма, вежливо отказываясь проследовать за ними куда бы то не было, — напутствовал прихожан на своей страничке епископ Пахомий.

Во время посещения храмов он попросил иметь при себе маски и дезинфицирующие средства.

На ситуация уже отреагировала власть. Вице-губернатор области Игорь Пивоваров поздравил саратовцев с наступающей Пасхой и призвал оставаться дома, чтобы не допустить большего распространения коронавируса среди жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU