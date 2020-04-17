Под Саратовом мужчина погиб от свалившегося на него дерева

17 Апр 2020 2020-04-17T19:55:54+03:00

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В Ртищевском районе Саратовской области 46-летнего мужчину насмерть придавило деревом.

- По предварительным данным, днем 16 апреля бригада рабочих косила траву и пилила сухостои вблизи железнодорожного полотна на удалении около 7 км от села Салтыковка. Когда гражданин сделал нижний срез, 7-метровый ствол на него рухнул. Удар пришелся в левую часть головы. Потерпевший погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Следователи организовали проверку, осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию и назначили ряд судебных экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU