2020-04-17T19:55:54+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина погиб от свалившегося на него дерева

Гражданин распиливал его
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Ртищевском районе Саратовской области 46-летнего мужчину насмерть придавило деревом.

- По предварительным данным, днем 16 апреля бригада рабочих косила траву и пилила сухостои вблизи железнодорожного полотна на удалении около 7 км от села Салтыковка. Когда гражданин сделал нижний срез, 7-метровый ствол на него рухнул. Удар пришелся в левую часть головы. Потерпевший погиб на месте, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Следователи организовали проверку, осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию и назначили ряд судебных экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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