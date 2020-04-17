Коронавирус в Саратове: еще один человек умер, двое выздоровели
Еще два человека излечились от коронавируса в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, общее количество выздоровевших от COVID-19, по данным на 17 апреля, составило 17 человек.
Сегодняшние выписанные — это двое мужчин из Саратова.
Всего в регионе было лабораторно подтверждено 87 случаев заражения. Из них трое детей 4, 13 и 14 лет, что составляет 3,4% в общей структуре. От 18 до 44 лет — 29 случаев, то есть 33,3%. От 44 до 59 лет — 31 случай или 35,6%. В группе от 60 лет — 24 случая, то есть 27,7%.
Скончались четыре человека. О трех сообщалось ранее — это двое мужчин и женщина преклонного возраста с тяжелыми патологиями. Сегодня стало известно о четвертом — мужчина средних лет, который страдал тяжелым хроническим заболеванием с множественными осложнениями и полиорганной дисфункцией, что и стало причиной смерти.
В больницах остаются 46 пациентов с коронавирусом. Еще 20 человек лечатся дома.
География распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU