2020-04-17T15:48:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: еще один человек умер, двое выздоровели

Скончавшийся также страдал тяжелыми заболеваниями и полиорганной дисфункцией
Екатерина Семенова
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Скончался еще один пациент с коронавирусом в СаратовеСкончался еще один пациент с коронавирусом в СаратовеФото: Андрей АБРАМОВ
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Еще два человека излечились от коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, общее количество выздоровевших от COVID-19, по данным на 17 апреля, составило 17 человек.

Сегодняшние выписанные — это двое мужчин из Саратова.

Всего в регионе было лабораторно подтверждено 87 случаев заражения. Из них трое детей 4, 13 и 14 лет, что составляет 3,4% в общей структуре. От 18 до 44 лет — 29 случаев, то есть 33,3%. От 44 до 59 лет — 31 случай или 35,6%. В группе от 60 лет — 24 случая, то есть 27,7%.

Скончались четыре человека. О трех сообщалось ранее — это двое мужчин и женщина преклонного возраста с тяжелыми патологиями. Сегодня стало известно о четвертом — мужчина средних лет, который страдал тяжелым хроническим заболеванием с множественными осложнениями и полиорганной дисфункцией, что и стало причиной смерти.

В больницах остаются 46 пациентов с коронавирусом. Еще 20 человек лечатся дома.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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