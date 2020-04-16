Коронавирус в Саратове: Среди заболевших — пять медиков
На ежедневном брифинге в Минздраве области 16 апреля озвучили цифру медработников, которые заразились коронавирусом.
- Медработники — люди, которые на переднем крае и являются главным контактом. Поэтому вопрос их защиты чрезвычайно важен. Сегодня в Саратовской области нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным коронавирусом. Есть заболевшие медики, но они заразились бытовым путем, были контакты с заболевшими в быту. Сейчас их пятеро. Трое — в Татищевском районе, — рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.
Он подчеркнул, что все карантинные мероприятия там, где они работали, уже проведены, вопрос на контроле Роспотребнадзора.
За вчерашний день 46 человек в Саратовской области госпитализировано с пневмонией.
По мнению Шувалова, «назвать это всплеском нельзя, а рост в целом есть».
Напомним, в Татищевском районе в селе Вязовка возник очаг группового заражения коронавирусом — его привез вернувшийся к родственникам подросток из Москвы.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU