2020-04-16T12:49:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: Среди заболевших — пять медиков

В Минздраве подчеркнули, что все они заразились не на работе, а в быту
Екатерина Семенова
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Станислав ШуваловСтанислав ШуваловФото: Дарья Вострикова
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На ежедневном брифинге в Минздраве области 16 апреля озвучили цифру медработников, которые заразились коронавирусом.

- Медработники — люди, которые на переднем крае и являются главным контактом. Поэтому вопрос их защиты чрезвычайно важен. Сегодня в Саратовской области нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным коронавирусом. Есть заболевшие медики, но они заразились бытовым путем, были контакты с заболевшими в быту. Сейчас их пятеро. Трое — в Татищевском районе, — рассказал первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Он подчеркнул, что все карантинные мероприятия там, где они работали, уже проведены, вопрос на контроле Роспотребнадзора.

За вчерашний день 46 человек в Саратовской области госпитализировано с пневмонией.

По мнению Шувалова, «назвать это всплеском нельзя, а рост в целом есть».

Напомним, в Татищевском районе в селе Вязовка возник очаг группового заражения коронавирусом — его привез вернувшийся к родственникам подросток из Москвы.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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