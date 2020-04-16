Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 апреля 2020: 14 новых заболевших, выписаны еще два человека
На брифинге в саратовском Минздраве 16 апреля первый замминистра Станислав Шувалов сообщил последние новости о коронавирусе в Саратове и области.
Среди всех 70 заболевших в регионе 34 мужчин (48,6%), остальные женщины
До уровня 2,9 на тысячу населения вырос показатель заболеваемости.
Среди зараженных по-прежнему двое детей.
От 18 до 44 лет — 22 случая, от 44 до 59 лет — 29 случаев, старше 60 лет — 17 случаев.
Коронавирус обнаружен в 13 районах области, 25 случаев завозных, остальные зараженные не выезжали за пределы региона.
На сегодня выписаны 13 пациентов. 39 человек находятся в стационарах, в основном это горбольница Саратова №2.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU