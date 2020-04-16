2020-04-16T12:45:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 апреля 2020: 14 новых заболевших, выписаны еще два человека

Всего выздоровевших в регионе уже 11 человек
Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 16 апреля снова проходит в режиме онлайнБрифинг в минздраве 16 апреля снова проходит в режиме онлайн
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На брифинге в саратовском Минздраве 16 апреля первый замминистра Станислав Шувалов сообщил последние новости о коронавирусе в Саратове и области.

Среди всех 70 заболевших в регионе 34 мужчин (48,6%), остальные женщины

До уровня 2,9 на тысячу населения вырос показатель заболеваемости.

Среди зараженных по-прежнему двое детей.

От 18 до 44 лет — 22 случая, от 44 до 59 лет — 29 случаев, старше 60 лет — 17 случаев.

Коронавирус обнаружен в 13 районах области, 25 случаев завозных, остальные зараженные не выезжали за пределы региона.

На сегодня выписаны 13 пациентов. 39 человек находятся в стационарах, в основном это горбольница Саратова №2.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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