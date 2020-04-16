Коронавирус в Саратовской области: сотрудники Тюрьмы в Балашове отправлены на карантин
В Балашове на карантин отправили сотрудников Тюрьмы.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, у двух человек выявлен коронавирус.
Всех контактных с ними лиц проверили, были взяты пробы. Они также находятся на карантине под наблюдением медиков исправительного учреждения.
Помещения Тюрьмы были дезинфицированы, в ежедневном режиме проводятся измерения температуры о сотрудников и заключенных.
Во всех учреждениях УФСИН региона отменены свидания
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU