Коронавирус в Саратовской области: сотрудники Тюрьмы в Балашове отправлены на карантин

16 Апр 2020 2020-04-16T10:36:27+03:00

Вирус выявлен у двух человек

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В Балашове на карантин отправили сотрудников Тюрьмы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, у двух человек выявлен коронавирус.

Всех контактных с ними лиц проверили, были взяты пробы. Они также находятся на карантине под наблюдением медиков исправительного учреждения.

Помещения Тюрьмы были дезинфицированы, в ежедневном режиме проводятся измерения температуры о сотрудников и заключенных.

Во всех учреждениях УФСИН региона отменены свидания

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU