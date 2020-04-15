Леонид Писной по падению платежей за ЖКУ: у нас осталось несколько дней до социального скандала

15 Апр 2020 2020-04-15T12:10:36+03:00

Леонид Писной предложил точно выяснить, почему упали платежи и кому надо помогать

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Сергей Вербин, начальник региональной Госжилинспекции, на заседании комитета в Саратовской облдуме 15 апреля пояснил ситуацию по уровню оплаты за ЖКУ от населения.

- Оплата по марту, мы получили данные — 50 компаний отозвались, местные власти. Картина разная, в небольших районах, сельских уровень оплаты выше, в городах — ниже, это по сравнению с таким же периодом 2019 года. По ресурсоснабжающим организациям на начало апреля около 60% сборов, в 2019 году было 97%, это по данным СПГЭС, «Т Плюс» и КВС по Саратову с учетом судебных решений по прошлому году.

Есть сборы по 15% есть и по 70%, в среднем 40–45% со снижением по прошлому году на 30%, — заявил Вербин.

Он сделал прогноз, что по итогам марта оплата по УК будет 60–65%, у «ресурсников» — около 70%.

- Многие интерпретируют постановление правительства об отсрочке пени по ЖКУ, как возможность не платить за ЖКУ совсем, что будет рассрочка до конца года. Мы объясняем, что это не так. Кроме этого, пожилые привыкли платить на почте, ходить ногами, а сейчас все на самоизоляции, — отметил начальник ГЖИ.

По словам Вербина, есть целая совокупность причин для снижения платежей: не умеют платить через интернет, многие ждут — раз отменили штрафы за неуплату, значит, отменят и плату совсем.

- Мы не можем проанализировать есть ли деньги у них. Да об этом есть информация, частным порядком, — заметил Вербин.

- 33% населения получает меры соцподдержки. Оказание этой поддержки идет по факту оплаты. Люди не платят — нет поддержки, и мы никому это не объясним потом. Остаются у нас считанные дни, чтобы объяснить это и избежать социального скандала, — заметил депутат Леонид Писной.

Его коллега Александр Анидалов заявил, что людям нечем платить, «поэтому не платят, даже в Саратове, где с интернетом все хорошо». Депутат предложил отменить населению платежи за ЖКУ на время карантина. На это ему возразили, что «потом вообще ничего не соберем».

- По моей оценке, 12% населения не получит зарплату или получит минималку. Давайте поймем, сколько людей не работает и не получает доход. ЖКХ работает, пенсии платят, 80% все-таки ходят на работу, все бюджетники получают, а процент оплаты упал, — заметил Писной.

ИСТОЧНИК KP.RU