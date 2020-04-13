Прокуратура Саратова уличила «ЭнергосбыТ Плюс» в незаконном начислении платежей
Прокуратура Саратова внесла представление директору филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, выяснилось, что компания необоснованно начисляла платежи.
Ранее филиал «ЭнергосбыТ Плюс» по договору поставлял отопление и горячую воду в ООО «Крона-Плюс» в Заводском районе. Компания съехала из помещения в 2019 года, но счета все равно продолжали приходить.
По требованию прокурора филиал «ЭнергосбыТ Плюс» пересчитал оплату на сумму около 55 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU