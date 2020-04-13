Прокуратура Саратова уличила «ЭнергосбыТ Плюс» в незаконном начислении платежей

13 Апр 2020 2020-04-13T11:41:45+03:00

После требования прокурора был сделан перерасчет на 55 тыс. рублей

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Прокуратура Саратова внесла представление директору филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, выяснилось, что компания необоснованно начисляла платежи.

Ранее филиал «ЭнергосбыТ Плюс» по договору поставлял отопление и горячую воду в ООО «Крона-Плюс» в Заводском районе. Компания съехала из помещения в 2019 года, но счета все равно продолжали приходить.

По требованию прокурора филиал «ЭнергосбыТ Плюс» пересчитал оплату на сумму около 55 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU