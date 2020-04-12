2020-04-12T16:14:09+03:00
Общество

Саратовские росгвардейцы поздравили с 96-летием «Браденбургскую мадонну»

День рождения отмечает известная во всем мире регулировщица
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 апреля, известной во всем мире регулировщице, ветеране ВОВ Марии Лиманской исполнилось 96 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, саратовские росгвардейцы приехали к ней, чтобы поздравить и передать подарки. Из-за самоизоляции поздравление вышло дистанционным.

Снимок военного военного фотокорреспондента Евгения Халдея в мае 1945 года стал одним из символов Победы. На нем была запечатлена ефрейтор Мария Лиманская (Шальнева) за работой на фоне полуразрушенных Бранденбургских ворот. Снимок вошел в историю под названием «Бранденбургская мадонна».

Она ушла на фронт из села Старая Полтавка в Волгоградской области в возрасте 18 лет.

- На обучение мне дали несколько дней, а дальше — война. Мне, тогда еще молодой девушке, в любую погоду приходилось стоять на посту и по шесть, и по восемь часов. Иногда теряла сознание, но страшнее всего было работать, когда рядом бой, — вспоминает Мария Филипповна о событиях тех тяжёлых лет.

Однажды она встретилась с Уинстоном Черчиллем, кортеж которого направлялся на Потсдамскую конференцию, во время обеспечения порядка на дорогах.

Тот спросил через переводчика, не обижают ли девушку солдаты и услышал ответ, что «наши ребята меня в обиду не дадут», после чего улыбнулся и уехал.

В памяти Марии Лиманской остались и тяжёлые воспоминания о войне — гибнущие солдаты, дети и женщины.

- Я пережила войну и тяжелые времена разрухи послевоенного времени, но всегда верила в лучшее, как и сейчас в это верю. У нас сильная страна, сильный народ. Мне приятно, что вы не забываете меня, приезжаете, рассказываете о службе, — сказала росгвардейцам Мария Лиманская.

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- Дорогая Мария Филипповна! Для меня большая честь поздравить Вас сегодня с днем рождения. Вы удивительная, добрая, сильная духом женщина! Мы всегда будем помнить, что мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой своей жизни принес нам долгожданную победу. Радостно видеть Вас в добром здравии и хорошем настроении. Спасибо Вам за все, живите долго. Желаю Вам тепла и заботы родных и близких, мирного неба. Низкий Вам поклон! — присоединился к поздравлениям в адрес именинницы по телефону начальник Управления Росгвардии по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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