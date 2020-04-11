2020-04-11T17:50:12+03:00
Общество

Завтра состоится презентация проекта Парка покорителей космоса в Саратовской области

Презентация пройдет в онлайн-режиме в соцсетях и на сайте Парка в 10:58
Ольга Симонова
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Завтра, 12 апреля, состоится онлайн-презентация проекта Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе проекта, презентация пройдет в онлайн-режиме в соцсетях и на сайте Парка в 10:58 по московскому времени.

Напомним, проект реализуется по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина и при участии Центра урбанистики экономического факультета МГУ в лице руководителя Сергея Капкова.

В рамках первого этапа проекта Парка планируется благоустроить две ключевых мемориальные зоны: место приземления космонавта и место приземления капсулы космического корабля «Восток-1». Общая площадь — 20 гектаров.

Концепция зоны на месте приземления космонавта заключается в разнообразном зонировании с использованием различных визуальных образов: от «закрытого» пространства входной группы с информационным центром до архитектурных форм и объектов, расположенных под открытым небом.

На главной площади будут располагаться флаги государств «Большого космического клуба». Центральной доминантой выступит флагшток с флагом Российской Федерации, он будет виден из различных точек Парка. Обновленная площадь станет ключевым местом проведения торжественных мероприятий и создаст особенную атмосферу от посещения главной точки притяжения комплекса — стелы на месте приземления Юрия Гагарина.

Отреставрированная стела будет расположена в первозданном ландшафте, соответствующему времени приземления Юрия Гагарина. Традиционный степной ландшафт местности будет воссоздан и сохранен, здесь появятся дикие цветы, ирисы и полевые тюльпаны.

Социальные сети проекта: Instagram, ВК, Facebook, ОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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