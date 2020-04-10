Коронавирус в Саратове: вход на кладбища запрещен с 11 апреля

10 Апр 2020 2020-04-10T17:59:54+03:00

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На заседании оперативного штаба в правительстве Саратовской области 10 апреля председатель правительства Александр Стрелюхин заявил, что не смотря на праздники, опасность массовых сборов людей слишком высока в условиях распространения коронавируса. Поэтому взход на кладбища будет запрещен с 11 апреля.

- В воскресенье вербное, обычно проходит посещение кладбищ, уход за могилами. Но с завтрашнего дня вступают в силу в силу изменение в постановление 208-П, которым запрещается посещение кладбищ, кроме как для похорон, - сообщил Стрелюхин.

Официально:

- На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года No 208-П «О введении ограничи-тельных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующее изменение:дополнить пункт 1.1 абзацем следующего содержания:« с 11 апреля 2020 года посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении).

ИСТОЧНИК KP.RU