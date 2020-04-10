В Саратовской области за три месяца 5 250 человек заболели пневмонией
Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 10 апреля заявил о серьезном росте заболеваний пневмонией.
По его словам в области сегодня 11,5 тыс. случаев ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 6,29% в целом по всему населению региона.
Наиболее подвержены ОРВИ дети 3-6 лет, они составляют 41% всех случаев, и 7-14 лет — почти столько же.
Уровень заболеваемости за неделю вырос на 24,3%
В первом квартале 5 250 случаев внебольничной пневмонии, что является серьезнейшим показателем. 3 503 — за первые три месяца 2019 года.
То есть рост составляет 67%
- Это очень серьезный показатель, а так как сегодня мы понимаем, что внебольничная пневмония и коронавирусная инфекция это смешанные понятия, то это та зона риска, которой надо уделять особое внимание, — заметил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU