Саратовская область получила федеральные средства на поддержку здравоохранения

10 Апр 2020 2020-04-10T13:41:47+03:00

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В Саратовскую область поступили средства на здравоохранение.

Об этом сообщает группа сторонников спикера Государственной думы России Вячеслава Володина на странице в Instagram.

- Сегодня средства в регион перечислены. Надеюсь, что это позволит нам решить многие проблемы, повысить качество здравоохранения, накопившиеся проблемы снять, и, самое главное, — в ситуации вызовов, которые несет коронавирусная инфекция, мы сможем защитить врачей, защитить медицинский персонал, наполнить больницы всем необходимым, — отметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в области есть немало проблем в этой сфере. По его словам, важно сформировать программу развития саратовского здравоохранения в сегодняшних условиях. При этом все должно быть прозрачно, с правильно расставленными приоритетами.

- Средства должны быть направлены на решения тех задач, которые сегодняшнее время нам диктует, – подчеркнул председатель Госдумы.

Речь идет о сумме более чем три млрд рублей, которые выделил федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU