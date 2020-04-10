2020-04-10T12:47:18+03:00
Общество

Михаил Исаев пожертвовал средства на строительство инфекционного центра в Саратове

Он призвал граждан присоединиться к инициативе
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев перечислил средства в Фонд строительства инфекционного центра.

На своей странице в Instagram он призвал и других граждан присоединиться к инициативе.

- Сначала призывом, а теперь и личным примером. Пожертвовал личные средства на строительство инфекционного центра у нас в городе. Такие своевременнее и полезные инициативы, как предложила Торгово-промышленная палата, безусловно должны находить поддержку у тех, кто неравнодушен, особенно когда речь идет о здоровье саратовцев, – написал Михаил Исаев.

Напомним, с идеей строительства центра вышел президент Торгово-промышленной палаты Алексей Антонов. Пожертвования сделали: депутат Государственной думы Николай Панков, губернатор Валерий Радаев, вице-губернаторы Александр Стрелюхин и Игорь Пивоваров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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