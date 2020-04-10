Коронавирус в Саратове, новые данные о зараженных: заразился ребенок

10 Апр 2020 2020-04-10T14:22:20+03:00

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На сегодняшнем брифинге в Минздраве региона первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о возрасте зараженных коронавирусом жителей региона.

Двое заболевших — дети, в числе новых диагнозов есть подросток. Его состояние не является тяжелым, несовершеннолетний находится без кислородной поддержки.

Среди лечащихся от новой инфекции по 11 человек входят в категорию от 18 до 34 лет и от 35 до 59 лет.

У десяти человек старше 60 лет также подтвержден диагноз.

Кроме того, продолжается работа по составлению списка лиц, находящихся под медицинским наблюдением. Сейчас он насчитывает 1 810 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU