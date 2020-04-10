Коронавирус в Саратове, новые данные о зараженных: заразился ребенок
На сегодняшнем брифинге в Минздраве региона первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о возрасте зараженных коронавирусом жителей региона.
Двое заболевших — дети, в числе новых диагнозов есть подросток. Его состояние не является тяжелым, несовершеннолетний находится без кислородной поддержки.
Среди лечащихся от новой инфекции по 11 человек входят в категорию от 18 до 34 лет и от 35 до 59 лет.
У десяти человек старше 60 лет также подтвержден диагноз.
Кроме того, продолжается работа по составлению списка лиц, находящихся под медицинским наблюдением. Сейчас он насчитывает 1 810 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU