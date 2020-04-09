2020-04-09T14:59:19+03:00
Общество

Саратовская область получит 1,19 млрд рублей на строительство квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья

До конца года должны построить 955 квартир
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что правительство РФ выделяет Саратовской области 1 млрд 192 млн рублей на постройку 955 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Эту работу должны завершить до конца года.

Видеозапись его обращения опубликована в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram volodin.saratov.

- В последний приезд мы обсуждали с губернатором снос ветхого и аварийного жилья. Проблема кричащая. Длительное время предыдущие руководители регионов не показывали объективное количество домов, которые требуют сноса, потому что просто не было денежных средств и не хотели заниматься этим. Считаю это недопустимым. Мы решили: если дом соответствует понятию «ветхий» или «аварийный», его необходимо таким признавать и делать все, для того чтобы людей отселить, — подчеркнул Вячеслав Володин.

В Саратове жилье получит 1373 человека, в Балакове 295, в Вольске 120, в Балашове 38, в Горном 15.

- Надеюсь, что эта программа будет реализована. Более того, понимая ответственность, что эти средства выделены в непростое время, подойдут основательно, сделают все качественно, с тем чтобы люди получили до конца года долгожданные квартиры и переселились из ветхого и аварийного жилья, — отметил председатель Госдумы.

Он пожелал успехов в реализации этой программы.

Вячеслав Володин о строительстве квартир для переселнцев из ветхого и аварийного жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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