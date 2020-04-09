Саратовская область получит 1,19 млрд рублей на строительство квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья
Сегодня, 9 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что правительство РФ выделяет Саратовской области 1 млрд 192 млн рублей на постройку 955 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Эту работу должны завершить до конца года.
Видеозапись его обращения опубликована в паблике сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram volodin.saratov.
- В последний приезд мы обсуждали с губернатором снос ветхого и аварийного жилья. Проблема кричащая. Длительное время предыдущие руководители регионов не показывали объективное количество домов, которые требуют сноса, потому что просто не было денежных средств и не хотели заниматься этим. Считаю это недопустимым. Мы решили: если дом соответствует понятию «ветхий» или «аварийный», его необходимо таким признавать и делать все, для того чтобы людей отселить, — подчеркнул Вячеслав Володин.
В Саратове жилье получит 1373 человека, в Балакове 295, в Вольске 120, в Балашове 38, в Горном 15.
- Надеюсь, что эта программа будет реализована. Более того, понимая ответственность, что эти средства выделены в непростое время, подойдут основательно, сделают все качественно, с тем чтобы люди получили до конца года долгожданные квартиры и переселились из ветхого и аварийного жилья, — отметил председатель Госдумы.
Он пожелал успехов в реализации этой программы.
Вячеслав Володин о строительстве квартир для переселнцев из ветхого и аварийного жилья.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU