Вопрос с ограничением посещения кладбищ на Пасху в Саратове пока не решен

9 Апр 2020 2020-04-09T15:11:23+03:00

Скорее всего, автобусы не будут ходить и на Вербное воскресенье

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В Саратовской области до сих пор нет точного решения о возможности посещать кладбища на Пасху.

Как сообщила сегодня на брифинге заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева, вопрос обсуждается в правительстве области на заседаниях оперативного штаба.

- Скорее всего, будет ограничение массовых мероприятий, — считает она.

Что касается 12 апреля, Вербного воскресенья, то Надежда Матвеева также предположила, что автобусы туда доставлять граждан не станут. Возможно будет приехать только на личном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU