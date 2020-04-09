Вопрос с ограничением посещения кладбищ на Пасху в Саратове пока не решен
Скорее всего, автобусы не будут ходить и на Вербное воскресенье
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В Саратовской области до сих пор нет точного решения о возможности посещать кладбища на Пасху.
Как сообщила сегодня на брифинге заместитель главы Роспотребнадзора Надежда Матвеева, вопрос обсуждается в правительстве области на заседаниях оперативного штаба.
- Скорее всего, будет ограничение массовых мероприятий, — считает она.
Что касается 12 апреля, Вербного воскресенья, то Надежда Матвеева также предположила, что автобусы туда доставлять граждан не станут. Возможно будет приехать только на личном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU