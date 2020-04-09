2020-04-09T14:44:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор о переполненных автобусах в Саратове в период самоизоляции: А куда это все поехали?

В Саратове вместо больших автобусов перевозчики вывели машины малой вместимости, которые ходят переполненными
Екатерина Семенова
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Брифинг в минздраве 9 апреляБрифинг в минздраве 9 апреля
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Замглавы администрации Саратова Максим Сиденко на брифинге 9 апреля пояснил, что мэрия следит за ростом пассажиропотока. У него журналисты спросили, почему большие автобусы заменили на «Газели», которые сейчас переполнены и везут людей, вышедших на работу.

- Пассажиропоток с прошлой недели упал на 70%. Но есть ежедневная тенденция к возвращению транспортных средств. Мы за этим следим, — заявил Сиденко.

Замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева заметила, что переполнение автобусов — это очень негативный фактор в ситуации распространения коронавируса.

- Но надо разобраться, действительно ли у жителей есть необходимость этих поездок? Если они работают на предприятиях, которые вернулись к работе, то это один момент, а если просто съездить, то ведь рекомендации есть пользоваться ближайшими магазинами и аптеками. Зачем рисковать подобным образом и перегружать общественный транспорт? — заметила Матвеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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