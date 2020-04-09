Роспотребнадзор о переполненных автобусах в Саратове в период самоизоляции: А куда это все поехали?
Замглавы администрации Саратова Максим Сиденко на брифинге 9 апреля пояснил, что мэрия следит за ростом пассажиропотока. У него журналисты спросили, почему большие автобусы заменили на «Газели», которые сейчас переполнены и везут людей, вышедших на работу.
- Пассажиропоток с прошлой недели упал на 70%. Но есть ежедневная тенденция к возвращению транспортных средств. Мы за этим следим, — заявил Сиденко.
Замглавы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева заметила, что переполнение автобусов — это очень негативный фактор в ситуации распространения коронавируса.
- Но надо разобраться, действительно ли у жителей есть необходимость этих поездок? Если они работают на предприятиях, которые вернулись к работе, то это один момент, а если просто съездить, то ведь рекомендации есть пользоваться ближайшими магазинами и аптеками. Зачем рисковать подобным образом и перегружать общественный транспорт? — заметила Матвеева.
ИСТОЧНИК KP.RU