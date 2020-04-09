Спецпропуска в Саратове на период изоляции из-за коронавируса: в мэрии не знают, кто будет составлять протоколы о нарушениях
Замглавы Саратова Максим Сиденко заявил, что пока не определен круг лиц и ведомств, которые будут иметь право составлять протоколы за нарушение самоизоляции без спецпропуска.
- Мы ждем перечень лиц, которые будут уполномочены составлять протоколы за нарушение пропускного режима. Логичней адресовать вопрос в областной оперативный штаб. У мэрии в настоящее время полномочий для этого нет, — пояснил Сиденко.
Напомним, согласно постановлению правительства Саратовской области с 10 апреля на территории региона передвигаться пешком или на машине можно будет при наличии специального пропуска, заверенного в местной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU