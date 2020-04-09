2020-04-09T14:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Спецпропуска в Саратове на период изоляции из-за коронавируса: в мэрии не знают, кто будет составлять протоколы о нарушениях

Штрафы за нарушение режима самоизоляции пока не предусмотрены
Екатерина Семенова
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Власти пока не знают, кто будет штрафовать за передвижение без спецпропуска с 10 апреляВласти пока не знают, кто будет штрафовать за передвижение без спецпропуска с 10 апреляФото: Александр Уриевский
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Замглавы Саратова Максим Сиденко заявил, что пока не определен круг лиц и ведомств, которые будут иметь право составлять протоколы за нарушение самоизоляции без спецпропуска.

- Мы ждем перечень лиц, которые будут уполномочены составлять протоколы за нарушение пропускного режима. Логичней адресовать вопрос в областной оперативный штаб. У мэрии в настоящее время полномочий для этого нет, — пояснил Сиденко.

Напомним, согласно постановлению правительства Саратовской области с 10 апреля на территории региона передвигаться пешком или на машине можно будет при наличии специального пропуска, заверенного в местной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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