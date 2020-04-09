Дезинфекция от коронавируса в Саратове: что и как обрабатывают в городе от вируса, почему закрыли все парки

9 Апр 2020 2020-04-09T12:39:17+03:00

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На брифинге 9 апреля заместитель главы администрации Саратова Максим Сиденко рассказал, как обрабатывают город от коронавируса.

- Мы получили рекомендации Роспотренадзора по обработке мест общего пользования. Направили их в управляющие компании. Ежедневно отслеживаем уборку, в том числе, по обращениям граждан.

Также городские службы убирают тротуары, малые архитектурные формы дезинфицирующими средствами - гипохлорид натрия и шампуни.

80 единиц техники ежедневно находятся на уборке и обеззараживании тротуаров и остановок.

Много работы по ликвидации несанкционированных свалок, регоператор дезинфицируют свою технику и контейнерные площадки.

Город готовится к весне. Будем проводить работу по подготовке зеленых зон, проезжей части, идет ямочный ремонт. Все необходимые средства у нас есть, - рассказал замглавы Саратова.

Сиденко рассказал, что закрытие всех городских парков – вынужденная мера.

- Простите, но мы закрыли парки. Это вынужденная мера. К сожалению, не все можем закрыть. Огородили лентами детские площадки - к сожалению, есть факты когда мамы гуляют там с детьми. Просьбы не срывать заградительные ленты и не отдыхать на этих площадках, - обратился Сиденко к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU