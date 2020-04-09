2020-04-09T12:29:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Досрочное окончание учебного года в Саратове: замминистра образования рассказала, как планируется поступить

Весь апрель учеба будет продолжаться
Екатерина Семенова
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Брифинг 9 апреля в минздравеБрифинг 9 апреля в минздраве
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Замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева 9 апреля на брифинге рассказала о возможном досрочном окончании учебного года из-за коронавируса.

- Такое решение принимается во-первых, если возникает необходимость. Во-вторых, обязательным остается проведение промежуточной аттестации. И третье - всероссийские проверочные работы не отменяются, а пройдут в досрочном режиме.

Мы рекомендацию по досрочному окончанию учебного года взяли в работу. Сейчас каждое учебное учреждение смотрит график. Проведем мониторинг, выслушаем мнение педагогов и согласуем решение с минпросвещения. Однако со вчерашнего дня много звонков от родителей со словами «мы хотим», - рассказала Чинаева.

- Уважаемые родители, у нас идет образовательный процесс. И наша задаче – обеспечить качество дистанционного обучения. В апреле мы продолжаем учиться, следим за развитием эпидситуации в регионе, - заявила замминистра образования.

Чинава отметила, что сейчас стараеются переводить большинство детей в оффлайн режим. Видеоуроки размещаются на сайтах школы или на сайте Дневник ру. Это позволяет смотреть уроки в любое время, а не в четко назначенное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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