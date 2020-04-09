Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 апреля 2020: Выписан второй пациент, это ребенок

9 Апр 2020 2020-04-09T12:20:23+03:00

О выписке второго выздоровевшего от коронавируса пациента сообщили в минздраве

Изменить размер текста: A A

На сегодня, 9 апреля, в Саратовской области под медицинским наблюдением в связи с опасностью заражения коронавирусом находятся 1878 человек, 732 из них старше 60 лет. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов на ежедневном брифинге.

- На сегодня актуальна информация вечера - 4 новых случая коронавируса дополнительно. Итого - 30 случаев в Саратовской области

Два человека, включая ребенка, выписаны, двое мужчин умерли, Остальные 26 получают лечение, в больницах и на дому, - рассказал Шувалов.

Новые четыре пациенты – с пневмонией, все до момента обнаружения коронавируса были в стационаре. Состояние средней тяжести у всех четырех, но состояние стабильное. Никому не требуется использование ИВЛ.

- Один пациент из прежних продолжает оставаться на кислородной поддержке. Улучшения пока нет, как и ухудшения, - рассказал Станислав Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU