В Саратовской области разыскивают пропавшего парня
В Саратовской области разыскивают пропавшего 21-летнего парня.
Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», Виктор Артемьев пропал вчера, 8 апреля, в поселке Степное Советского района.
Приметы: рост 178 см, нормальное телосложение, волосы темные, короткая стрижка, глаза карие.
На момент пропажи Виктор был одет в темную водолазку, камуфляжные брюки и зеленые.
Если вы знаете местонахождение парня, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU