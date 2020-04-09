В Саратовской области разыскивают пропавшего парня

9 Апр 2020 2020-04-09T11:47:12+03:00

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В Саратовской области разыскивают пропавшего 21-летнего парня.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», Виктор Артемьев пропал вчера, 8 апреля, в поселке Степное Советского района.

Приметы: рост 178 см, нормальное телосложение, волосы темные, короткая стрижка, глаза карие.

На момент пропажи Виктор был одет в темную водолазку, камуфляжные брюки и зеленые.

Если вы знаете местонахождение парня, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU