2020-04-09T11:47:12+03:00
Общество

В Саратовской области разыскивают пропавшего парня

В Степном вчера пропал 21-летний Виктор Артемьев
Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области разыскивают пропавшего 21-летнего парня.

Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», Виктор Артемьев пропал вчера, 8 апреля, в поселке Степное Советского района.

Приметы: рост 178 см, нормальное телосложение, волосы темные, короткая стрижка, глаза карие.

На момент пропажи Виктор был одет в темную водолазку, камуфляжные брюки и зеленые.

Если вы знаете местонахождение парня, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Над Парком покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина будут работать зарубежные архитекторы
Роспотребнадзор о переполненных автобусах в Саратове в период самоизоляции: А куда это все поехали?
По заявлению КВС возбуждено уголовное дело в отношении УК «Уютный дом»
Спецпропуска в Саратове на период изоляции из-за коронавируса: В мэрии не знают, кто будет составлять протоколы о нарушениях
Дезинфекция от коронавируса в Саратове: что и как обрабатывают в городе от вируса, почему закрыли все парки
Досрочное окончание учебного года в Саратове: замминистра образования рассказала, как планируется поступить
Коронавирус в Саратове, последние новости на 9 апреля 2020: Выписан второй пациент, это ребенок
Спецпропуска в режиме самоизоляции в Саратове: сколько выдано на 9 апреля
В Саратове из-за самоизоляции работников фабрики «Мария» вынуждают работать за 2,6 тыс. рублей
В Саратовской области разыскивают пропавшего парня
Регоператор: Более 1,5 тыс. человек ежедневно работают для жителей области
Житель Лысогорского района ответит за убийство пенсионерки у остановки
В клинических больницах сети «РЖД-Медицина» на ПривЖД проводят дистанционные консультации пациентов
В Озинском районе 15-летняя девочка обратилась к врачам после секса со взрослым мужчиной
Валерий Радаев о поддержке бизнеса в Саратове: Разработан первый пакет документов
Балашовцы переплатили за коммуналку 1 млн рублей
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2020»