Регоператор: Более 1,5 тыс. человек ежедневно работают для жителей области

9 Апр 2020 2020-04-09T11:12:23+03:00

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Вынужденные «каникулы» не касаются сотрудников, чья работа не терпит перерывов. В их числе сотрудники Регионального оператора и подрядных организаций. Ежедневно на работу выходит около 1,5 тыс. специалистов: водители, грузчики, рабочие комплексов и полигонов региона. Их работа в новых условиях связана с определенным риском, но необходима для обеспечения санитарной и экологической безопасности региона.

В период пандемии и повышенной готовности на маршруты выходит более 350 единиц мусоровывозящей техники. Диспетчеры Регоператора отслеживают их маршруты через систему ГЛОНАСС и оценивают качество уборки посредством фотофиксации площадок «до и после» вывоза ТКО. Мусороперерабатывающие комплексы и мусороперегрузочные станции работают в штатном режиме, обеспечивая экологически безопасные обработку и захоронение твердых коммунальных отходов. Сотрудники коммунальной инфраструктуры соблюдают все меры защиты от коронавируса — носят защитные маски, перчатки, проводят обработку и дезинфекцию рабочих мест. Мусоровывозящие компании приступили к спецобработке и помывке контейнерного парка.

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В свою очередь, для обеспечения санитарной безопасности и снижения риска передачи вируса через ТКО жителям необходимо соблюдать простые правила обращения с отходами:

• выбрасывать мусор в строго предназначенных для этого местах: мусоропроводы, мусорные контейнеры и бункеры на специализированных площадках;

• уплотнять, при наличии возможности, пластиковые и металлические бутылки и банки, уменьшая объем образуемых отходов;

• избегать выбрасывания медицинских масок в контейнеры для ТКО, либо плотно запаковывать их в 2-3 непроницаемых пакета, предварительно обработав их антисептиками.

- Мы зафиксировали увеличение объемов мусора примерно на 20%. Но даже в условиях увеличенного объема сотрудники отрасли стараются обеспечить бесперебойный вывоз мусора и его обработку. Работники каждый день соприкасаются с отходами жизнедеятельности людей, которые находятся в том числе на самоизоляции и карантине, но мы выходим и #мыработаемдлявас. Источником опасности может быть та же использованная кем-то одноразовая маска, выкинутая без пакета. Поэтому необходимо ответственно относиться к образуемым отходам и плотно упаковывать мешки, — отметил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

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Офисная служба также продолжает свою работу с потребителями в дистанционном режиме. По вопросам о работе системы обращения с ТКО, оказанию услуг мусоровывозящими компаниями, заключению договоров с юридическими лицами, можно обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону: 8 800 222-64-90. Звонок по данному номеру является бесплатным. По вопросам начислений для физических лиц действует горячая линия «Городского расчетного центра» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также на сайте саррц.рф можно заказать обратный звонок или написать в чат оператору. #оставайтесьдома

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ИСТОЧНИК KP.RU