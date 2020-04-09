Житель Лысогорского района ответит за убийство пенсионерки у остановки
В отношении 43-летнего рецидивиста из Лысогорского района утверждено обвинительное заключение за разбой и убийство 70-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, по версии следствия, 26 октября 2019 года ранее судимый за убийство мужчина был нетрезв и напал на пенсионерку рядом с остановкой в Лысых Горах.
Прогулка закончилась для женщины ударами, отобранным телефоном и удушением.
Преступление раскрыли по горячим следам, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU