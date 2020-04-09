В Озинском районе 15-летняя девочка обратилась к врачам после секса со взрослым мужчиной

9 Апр 2020 2020-04-09T11:15:36+03:00

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В Озинском районе Саратовской области мужчину будут судить за секс с девочкой-подростком.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый по делу — 29 летний мужчина.

По версии следствия, в июне прошлого года он вступил в связь с 15-летней девочкой. Об этом стало известно, когда подросток обратилась в больницу.

На предварительном следствии мужчина полностью признал вину. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU