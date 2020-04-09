Балашовцы переплатили за коммуналку 1 млн рублей
Прокуратура Балашова выявила нарушения при начислении платы за коммунальные услуги.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, предприятие «Система теплоснабжения Балашовского района» рассчитало, сколько 139 граждан должны заплатить за отопление и горячую воду с превышением норматива потребления услуги.
Тарификацию применяли с 2015 по 2020 год.
Директор организации получил представление, после чего был сделан перерасчет на сумму почти 1 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU