Вечером в Энгельсе полыхали надворные постройки и жилой дом

9 Апр 2020 2020-04-09T11:42:21+03:00

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Вечером 8 апреля в Энгельсе Саратовской области горели постройки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 19:35.

Огонь охватил строения на улице Санаторная, при пересечении с Полиграфической. Кроме того, пожар перекинулся на жилой дом и частично повредил обшивку. Общая площадь возгорания составила 54 кв. м.

На тушение выезжали девять пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU