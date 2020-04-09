Вечером в Энгельсе полыхали надворные постройки и жилой дом
Площадь пожара составила 54 кв. м
Пожар в Энгельсе. Фото соцсетей
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Вечером 8 апреля в Энгельсе Саратовской области горели постройки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 19:35.
Огонь охватил строения на улице Санаторная, при пересечении с Полиграфической. Кроме того, пожар перекинулся на жилой дом и частично повредил обшивку. Общая площадь возгорания составила 54 кв. м.
На тушение выезжали девять пожарных.
ИСТОЧНИК KP.RU