В Саратовской области на двух мужчинах загорелась одежда при сжигании мусора

8 Апр 2020 2020-04-08T12:24:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 7 апреля, в 12:05 на пульт «01» поступил сигнал о загоревшейся одежде на 53-летнем мужчине, который находился в селе Подлесное Марксовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, такая же ситуация произошла с 73-летним жителем поселка Екатериновка. Об этом в оперативной службе узнали в 13:26.

В обоих случаях, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU