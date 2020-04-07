Политолог предложил России задуматься о разработке Антарктиды в ответ на притязания Трампа на Луну

7 Апр 2020 2020-04-07T18:01:26+03:00

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о возможности добычи полезных ископаемых на Луне.

- США не рассматривают космическое пространство как глобальное достояние, — цитирует «Комсомольская правда» текст документа, поясняя, что тем самым корпорации смогут объявить внеземные территории частной собственностью.

Также в указе отмечено, что США действует без оглядки на «Договор о космосе»-1967 и «Соглашение о Луне»-1979.

- Затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку приватизации космоса, но такие попытки неприемлемы, — заявил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам заместителя гендиректора Роскосмоса Сергея Савельева, «агрессивные планы по фактическому захвату территорий планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество».

Политолог Михаил Фрибен прокомментировал «Комсомолке» ситуацию.

- Любое международное право — лишь фиксация баланса сил между крупнейшими мировыми игроками, и если Трамп начал диктовать в космосе новые правила игры — осуждать его за это глупо. Все же экспансия в космос — вопрос хоть и близкого, но завтрашнего дня, а следует понять, как реагировать России уже сегодня. Например, можно заявить, что мы более не считаем себя связанными Договором об Антарктике от 1959 года — и претендуем на более плотное участие в жизни шестого континента. Хотя бы на том основании, что ровно двести лет назад наши русские мореплаватели его и открыли. Прекрасный опыт создания военных баз в арктических широтах и добычи там полезных ископаемых у нас есть. Тем более сейчас, когда прочий мир занят совсем другими делами, — заявил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU