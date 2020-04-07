2020-04-07T00:04:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Саратове на 7 апреля 2020 года: Мазина заявила о двух новых случаях

Количество зараженных коронавирусом в Саратове может достигнуть 21 человека
Дарья Вострикова
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Число заболевших коронавирусом в Саратовской области на 7 апреля 2020 года может увеличиться на два случая.

Об этом рассказала министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на заседании оперативного штаба. Она подчеркнула, что они известны из разговора по телефону, документального подтверждения нет. Вывод сделан по контактным гражданам.

Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов сообщил о том, что подозрения на коронавирус, а точнее сомнительные результаты анализов, есть у 44 жителей региона. Результаты тестов рассматриваются, после чего диагноз подтвердится или нет.

Пока в регионе официально подтверждено 19 случаев, один человек выздоровел, двое скончались — из-за онкологии и сердечно-сосудистой патологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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