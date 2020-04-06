2020-04-06T19:32:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в Саратовской области

Участникам досрочного периода можно перерегистрироваться до 8 апреля
Ольга Симонова
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Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в Саратовской области, которые были перенесены из-за коронавируса.

Как сообщает региональный оперативный штаб, планируется, что экзамены у 11-классников начнутся с 8 июня, девятиклассников — с 9 июня.

Те, кто подавал заявку на сдачу ЕГЭ в досрочный период, сдадут его в основной. Участнику досрочного периода можно перерегистрироваться в «Региональном центре оценки качества» до 8 апреля. Телефоны: 8 (8452) 57-99-37, 8 (8452) 47-81-15. Для этого нужно заполнить заявление по образцу на сайте Центра и отправить в сканированном виде по электронной почте gia11@sarrcoko.ru

Полное расписание экзаменов появится в ближайшее время.

Стоит отметить, что сроки проведения приемной кампании в ссузы и вузы будут скорректированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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