В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 16,4%
В Саратовской области зарегистрировано 15 205 случаев ОРВИ.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом заявил председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.
По его словам, уровень заболеваемости составляет 53,5 на 10 тыс. населения и на 16,4% выше эпидемиологического порога.
Подавляющее большинство заболевших — дети. 18% — от 0 до 2 лет, 7% — от 3 до 6 лет, 48% — от 7 до 14 лет.
Лишь 12% приходится на возрастные группы 15 лет и старше.
При этом, как отметил Стрелюхин, за неделю заболеваемость снизилась почти на четверть.
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ИСТОЧНИК KP.RU