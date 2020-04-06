2020-04-06T20:13:17+03:00
Общество

В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 16,4%

Три четверти заболевших — дети
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В Саратовской области зарегистрировано 15 205 случаев ОРВИ.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом заявил председатель правительства Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.

По его словам, уровень заболеваемости составляет 53,5 на 10 тыс. населения и на 16,4% выше эпидемиологического порога.

Подавляющее большинство заболевших — дети. 18% — от 0 до 2 лет, 7% — от 3 до 6 лет, 48% — от 7 до 14 лет.

Лишь 12% приходится на возрастные группы 15 лет и старше.

При этом, как отметил Стрелюхин, за неделю заболеваемость снизилась почти на четверть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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