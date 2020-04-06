Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой малыша
В Подмосковье утром 4 апреля произошла трагедия — двухлетний мальчик погиб, подавившись кусочком кураги.
Как сообщили «Комсомольской правде» источники в правоохранительных органах, это случилось в поселке Лесной Городок Одинцовского района.
Мать мальчика кормила сына из ложечки, но внезапно ребенок поперхнулся и стал задыхаться. 35-летний отец сразу же вызвал «скорую», и пока карета ехала, врач службы спасения по громкой связи руководил действиями мужчины, описывая способ оказания помощи.
Отец 15 минут пытался поддержать в малыше жизнь, чтобы служба 03 успела, но действия ни к чему не привели. Даже реанимация медиками не спасла ребенка.
Выяснилось, что курага попала в разветвление бронхов, что делало практически невозможным спасение мальчика.
Местное управление СКР начало проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU