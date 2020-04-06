2020-04-06T20:11:33+03:00
Происшествия

Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой малыша

Его действиями руководил по громкой связи врач, пока ехала скорая помощь
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Пока бригада медиков была в пути, врач службы спасения по громкой связи подробно объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенкаПока бригада медиков была в пути, врач службы спасения по громкой связи подробно объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Подмосковье утром 4 апреля произошла трагедия — двухлетний мальчик погиб, подавившись кусочком кураги.

Как сообщили «Комсомольской правде» источники в правоохранительных органах, это случилось в поселке Лесной Городок Одинцовского района.

Мать мальчика кормила сына из ложечки, но внезапно ребенок поперхнулся и стал задыхаться. 35-летний отец сразу же вызвал «скорую», и пока карета ехала, врач службы спасения по громкой связи руководил действиями мужчины, описывая способ оказания помощи.

Отец 15 минут пытался поддержать в малыше жизнь, чтобы служба 03 успела, но действия ни к чему не привели. Даже реанимация медиками не спасла ребенка.

Выяснилось, что курага попала в разветвление бронхов, что делало практически невозможным спасение мальчика.

Местное управление СКР начало проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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