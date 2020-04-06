Пенсии в Саратовской области в апреле 2020: как подать заявление о назначении пенсии в электронной форме

6 Апр 2020 2020-04-06T16:18:56+03:00

В пенсионном фонде рассказали, как пенсионерам в Саратовской области получить выплаты через интернет

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Жителям Саратовской области рассказали, как подать заявление о назначении пенсии через интернет.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении ПФР по Саратовской области, нужно зайти в сервис «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

При входе на официальный сайт ПФР нужно выбрать вкладку «Личный кабинет гражданина», в разделе «Пенсия» — функцию «Подать заявление о назначении пенсии».

При заполнении документа нужно указать, в какой территориальный орган оно должно поступить, выбрать способ подачи заявления. Можно сделать это самим или через представителя — доверенное лицо, законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного лица (опекун, родитель, попечитель). Важно правильно заполнить все реквизиты, ввести свои данные и личные контакты.

После этого нужно подтвердить написанное, поставить галочку и выбрать действие «Сформировать заявление». Статусы его рассмотрения можно отслеживать в разделе «История обращений». Когда оно поступит в территориальный орган ПФР, вам придет уведомление «Принято в обработку» с номером обращения и еще одно — со сроком для предоставления документов. Последнее также присылают вам на почту, обычную или электронную. Также направляются запросы об истребовании документов и (или) сведений, необходимых для установления денежного обеспечения.

После вынесения решения вам придет уведомление о назначении или отказе пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU